610 وفيات وأكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 38 ألفا و657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و610 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها الإنجليزية - أن حصيلة إصابات كوفيد-19 ارتفعت إلى 4 ملايين و715 ألفا و771 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 102 ألف و648 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد بلغ 7 آلاف و695 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إيران؛ ليصل إلى 3 ملايين و961 ألفا و24 شخصًا.