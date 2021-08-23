«المركزي لمتبقيات المبيدات» يوقع بروتوكولا لخدمة مصدري الصناعات الغذائية

وقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات الميبدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف خدمة مصدري قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وقالت مدير المعمل، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل لخدمة أكبر قطاع من العملاء، للتأكيد على جودة الأغذية التي يتم تصديرها بالتوازي مع ما يتم إنتاجه للسوق المحلي.

واوضحت عبداللاه، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل إجراء أبحاث لدراسة الأسواق وإجراء مشروعات بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين لصالح أعضاء المجلس.

واشارت مدير المعمل أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع.

وأكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا البروتوكول يأتي استمراراً للتعاون القائم بين الطرفين منذ عام 2010 ونظراً لزيادة طلب أعضاء المجلس على خدمات المعمل تم توقيع هذا البروتوكول والذي يضم خدمات متنوعة بما يهدف لتقديم خدمات أكثر لأعضاء المجلس.

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الافات بوزارة الزراعة والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بضبط كميات كبيرة من مبيدات محظور تداولها.