تشييع جنازة والدة اللاعب الدولى السابق أحمد حسن عميد لاعبى العالم (صور)

شيع أحمد حسن، اللاعب السابق لأندية الإسماعيلي والأهلي والزمالك ومنتخب مصر وعميد لاعبي العالم، جثمان والدته التي توفيت في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين بعد أداء الصلاة عليها بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا بحضور زملائه السابقين من لاعبي الكرة عبد الظاهر السقا وهشام حنفي، وبعض الشخصيات العامة مثل رجل الأعمال أحمد أبو حتة، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مركز ومدينة مغاغة، وجيران اللاعب وعائلته وأعداد كبيرة من أهالي مدينة مغاغة وذلك لدفنها بمقابر الأسرة بالشيخ زايد.

تشييع جنازة والدة اللاعب الدولي

وكان اللاعب الدولي السابق أحمد حسن والملقب بالصقر قد أعلن وفاة والدته من خلال حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مؤكدا أنه سيتم تلقي العزاء في والدته الراحلة في سرادق سيقام أمام منزل الأسرة على أن يتم تلقي العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء القادم.

تشييع جنازة والدة اللاعب الدولي

ويرتبط أحمد حسن الصقر عميد لاعبي السابق بمدينة مغاغة، حيث يقيم العديد من الأنشطة، ومنها ملعب لكرة القدم بجانب مسابقة سنوية لحفظة القرآن الكريم، حيث يتم تنظيم احتفال سنوي يتم خلاله تكريم حفظة القرآن الكريم، ومنحهم جوائز يتكفل بها أحمد حسن من حسابه الخاص.

تشييع جنازة والدة اللاعب الدولي

تشييع جنازة والدة اللاعب الدولي

تشييع جنازة والدة اللاعب الدولي