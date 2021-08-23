روشتة النجاة.. الموجة الرابعة لكورونا في عيون هاني الناظر: بدأت بالفعل

موجة رابعة لفيروس كورونا بدأت بالفعل في مصر.. هكذا أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة.. انخفضت الأعداد قبل عيدي الأضحى والفطر، لتُعاود ارتفاعها من جديد، وهو ما اعتبره مستشار الرئيس دخولًا في الموجة الرابعة للفيروس الذي أودى بحياة 4 ملايين و438 ألف إنسان حول العالم، من بين أكثر من 212 مليون مصاب زارهم الفيروس ـ حسب إحصاء لموقع worldometers المتخصص في رصد إحصائيات فيروس كورونا.

18 شهرًا مروا منذ أن أعلنت وزارة الصحة اكتشاف الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد في مصر.. هذا الفيروس الذي بدأ مروعًا العالم من مدينة ووهان الصينية، ورغم صعوبة الموقف ـ آنذاك ـ غير أن بكين تمكنت من السيطرة عليه في وقت قصير، وعودة الحياة إلى طبيعتها، لكنه كان قد تسلل إلى دول أخرى، لتبدأ المعركة التي انتهت منها الصين.

إصابات فيروس كورونا في مصر

مصر سجلت 16 ألفا و663 حالة وفاة بفيروس كورونا، من بين 286 ألف شخص أُصيبوا بالفيروس منذ وصوله البلاد، غير أن معدل الإصابات انحدر في الأشهر الأخيرة، ليُسجل أدنى مستوى له في 26 يوليو الماضي بـ 35 حالة إصابة، لكنه عاود الارتفاع ليصل إلى 184 مصابًا وفقًا لتقرير وزارة الصحة الأحد 22 أغسطس الجاري.

تصريح مستشار الرئيس ببدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا، تزامن معه «روشتة النجاة» التي قدمها الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، مشددًا خلالها على أهمية الكمامة، معتبرًا أنها خط الدفاع الأول في الحرب ضد هذا الفيروس.

كان التباعد الجسدي بترك مسافات تفصل الأشخاص عن بعضهم البعض، والتهوية الجيدة بفتح نوافذ الغرف والسيارات وغيرها، من بين روشتة الدكتور هاني الناظر، مضيفًا أيضًا بأهمية عدم العودة للتصافح بالأيدي، والابتعاد عن تناول المأكولات والمشروبات المكشوفة في الشوارع، إلى جانب الابتعاد عن الاستخدام المتبادل لآواني الطعام والشراب.

لا يجب تجاهل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد العودة للمنزل كل يوم، وأن نشرب كثيرًا، وتناول معلقة من عسل النحل كل صباح، لكن يجب على مرضى السكر مُراعاة ضبط هذا المعيار الخاص بهم، إلى جانب تناول السلطات الخضراء كل يوم، وبرتقال وجوافة، وممارسة رياضة المشي ـ يقول الدكتور هاني الناظر.

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