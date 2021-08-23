جامعة كفر الشيخ تشكل لجنة للتحقيق في حريق كلية الثروة السمكية

أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، نجاح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق محدود شب في مدرج بالطابق الثالث بكلية الثروة السمكية بالجامعة دون إصابات في الأرواح وتم السيطرة عليه وإخماده في دقائق معدودة والبدء في إزالة آثاره وإرجاعه كما كان قبل الحريق.

وأضافت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفقد موقع الحريق المحدود يرافقه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور إبراهيم الهواري عميد الكلية وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

ووجّه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، الشكر إلى محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و اللواء أشرف درويش مدير أمن كفرالشيخ ورجال الحماية المدنية بكفرالشيخ لسرعة الاستجابة والانتقال وإخماد الحريق الذى شبّ فى المدرج.