الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني (فيديو)

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

كرّم حزب حماة الوطن عددًا من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والثانوي الفني، بحضور لفيف من رجال الدولة والوزراء، وقيادات الحزب.

وشارك في التكريم من قيادات حزب حماة الوطن، كل من الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأمين امانة الاعلام واللواء أحمد إبراهيم محمد العوضي، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم واللواء فتح الله نائب رئيس الحزب للتنطيم والادارة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومساعدين الحزب .

كما حضر التكريم، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والنائب عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ.

 

حزب حماة الوطن أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوي الفني الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن الفريق أسامة الجندي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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