الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس بزيادة القوافل البيطرية ضمن «حياة كريمة»

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لبحث تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج المواشي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال القصير إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والالبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مؤكدا أن القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية بالمجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.
وأضاف القصير أن القوافل البيطرية العلاجية تقدم لصغار المُربيين كافة أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات في التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين وأيضا التدريب العملي لطلاب كليات الطب البيطرى وتأهيلهم لسوق العمل وحصر المشاكل المرضية والمساعدة في وضع الحلول بالإضافة إلى إجراء بحوث تطبيقية وحقلية وعقد ندوات إرشادية للمُربين للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لتحسين إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم. 
وزير الزراعة أكد أن هيئة الخدمات البيطرية قامت خلال هذا العام بعلاج وفحص حوالي 120 ألف رأس ماشية كما قام معهد التناسليات الحيوانية بفحص أكثر من 18 ألف رأس هذا بالإضافة إلى تحصين أكثر من 7.5 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد الأمراض والأوبئة من خلال الثلاث حملات قومية التي نفذتها هيئة الخدمات البيطرية هذا العام.

وزير الزراعة يبحث قيادات الوزارة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يُقر باختيار المستشار عدلي منصور رئيسًا

وزيرة الصحة: مصر شهدت ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟

6467 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد 74 عاماً.. البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة