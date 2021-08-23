سحب 3063 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

علمت "الدستور" أن الجهات المعنية سحبت عدد 3063 رخصة مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 52 سيارة متروكة في الشوارع، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحذرت وزارة الداخلية في بيان شديد اللهجة مخالفي تزويد السيارات والمركبات بالملصق الإلكتروني بتطبيق القانون على الجميع وضرورة تفعيل منظومة النقل الذكي، مؤكدة ضرورة الحرص على تفعيل منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه سيجري توقيع عقوبات للمخالفين، بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وذلك بدايته من 19 سبتمبر القادم.

- بدء تطبيق العقوبات من 18 سبتمبر

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه اعتبارًا من 18 سبتمبر المقبل سيتم تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

ويشار إلى أنه يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (https://moi.gov.eg).

وتهيب الوزارة بالمواطنين مالكي السيارات والمركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية في حالة عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.