الإثنين 23 أغسطس 2021
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حوادث

هل يقع الناقد الفني طارق الشناوي تحت طائلة القانون بسبب حلا شيحة وزوجها؟

طارق الشناوي ومعز
طارق الشناوي ومعز مسعود

بعد إعلان المنتج الفني معز مسعود، زوج الفنانة حلا شيحة، مقاضاة الناقد الفني، طارق الشناوي، على خلفية ظهوره الأخير في أحد البرامج، والإساءة للفنانة على حد وصف "معز"، تستعرض “الدستور” في هذا التقرير العقوبات التي من الممكن أن تطول الناقد الفني.

خلاف قانوني بين معز مسعود وطارق الشناوي بسبب حلا شيحة 

وكشف المحامي محمد غنيم، أن من حق النيابة العامة والقضاء التحقيق مع الطرفين للوصول للحقيقة، وأن القانون المصري كفل الحق لكل من تعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، بالتقدم ببلاغ للجهات المختصة.

وقال غنيم، إن النقد الفني هو وصف وتحليل الأعمال الفنية، وعند تعرض نجم أو فنان لنقد يجوز له التقدم ببلاغ ضد الناقد الفني، وفي تلك الحالة يكون للنيابة العامة الحق الأصيل في تحديد النقد هل تحول لسب وقذف أو يندرج تحت النقد الفني فقط وكذلك يحق للنيابة العامة من خلال التحقيق من مقدمي البلاغات واتهامهم بنشر محتوى يحوي على إثارة مشكلات اجتماعية سعيا وراء تحقيق الشهرة والمكاسب الغير مستحقة.

وأعلن المنتج والداعية المصري معز مسعود مقاضاته طارق الشناوي قضائيا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: "طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد تحدث عن حلا ردا على أسئلة الإعلامية راغدة شلهوب قائلا: "كنت ممن تحمسوا لحلا في بدايتها لأن دمها خفيف ولديها حضور ووجه مريح، هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي وتتسم بأنها أضعف من المقاومة".

وأوضح أن معز مسعود لديه مشروع لإنتاج الفن بمعايير شرعية ملتزمة غير فنية، مقارنا بين ذلك وبين رغبة الإخوان في "إنتاج فن شرعي منذ عام 1928" مستدركا في الوقت نفسه بأن "معز ليس إخوانيا" مضيفا أنه يستخدم  حلا شيحة لـ"تمرير آرائه الغريبة".

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