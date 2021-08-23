الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

بحث اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارته لمقر للأكاديمية بمدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، سبل التعاون المشترك لافتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة وأبنائها.

وعقب اللقاء، التقي الزملوط بطلاب وأستاذة الأكاديمية بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، حيث استعرض خطط وبرامج التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الإستثمارية والطبيعية والبيئية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات.

وفي سياق متصل وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اتفاق تنفيذي لبرتوكولات التعاون بين المحافظة الوادي وعدد من الجامعات المصرية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع في استصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة عائد إنتاج الفدان من خلال البحث العلمى وتحقيق أقصى استفاده لمزارعي ومستثمري المحافظة في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي.

وجرى توقيع بروتوكولات مع كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وذلك لاستغلال مساحة 200 فدان تم تخصيصها لكل جامعة كمرحلة أولى بالمحافظة لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

محافظ الوادي الجديد الأكاديمية العربية للعلوم التعاون المشترك لافتتاح فرع للأكاديمية المشروعات القومية جهود الدولة خطط وبرامج التنمية

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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