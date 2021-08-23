الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«المسارات التدريبية لشبكات سيسكو».. تدريب بحاسبات قناة السويس غدًا

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، محاضرات تعريفية بعنوان “المسارات التدريبية لشبكات سيسكو”، وذلك غدًا الثلاثاء.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على أن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القناة تسعى لتأهيل طلابها لسوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة، موضحًا أن التدريب العملي المستمر يؤتي بثماره الفعالة جنبًا إلى جنب مع التعليم الأكاديمي، والمقررات الدراسية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة سامي الطويل عميد الكلية، أن المحاضرات التعريفية تقام أونلاين، السادسة مساء غدًا الثلاثاء، وتهدف إلى التعريف بأكاديمية سيسكو، وأهم المسارات التدريبية التي تقدمها والشهادات التي تمنحها، مع عرض الجدول الزمني للتدريب وكيفية التسجيل على موقع الشركة.

هذا ويقام التدريب بالتعاون مع أكاديمية سيسكو، و تحت إشراف الدكتور محمد خميس حسين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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