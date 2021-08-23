الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في مواجهة مع الشرطة.. التصريح بدفن عنصر إجرامي لقي مصرعه في أسيوط

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق المختصة بدفن عنصر إجرامي لقي مصرعه في أسيوط، بعد تشريح الجثة وكتابة تقرير بالصفة التشريحية.

كانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن العام، تفيد تواجد عنصر إجرامي، يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية- أمن أسيوط- بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين «خطف، مشاجرة، ضرب، سلاح» والمحكوم عليه بالإعدام فـي جناية "قتل"- والسجن المؤبد وفي جناية "سلاح "-  بالحبس 6 أشهر فـي قضية سرقة.

 - تفاصيل الواقعة

تم استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، وما إن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدرها، وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وعثر بجوار جثته على «بندقية آلية، 7 خزن، 157 طلقة من ذات العيار، حقيبة حمل ذخائر».

-عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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