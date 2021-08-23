تمهيدا لعرضه 25 أغسطس.. دعاية مكثفة لـ «200 جنيه» في مصر والدول العربية

حقق البرومو والبوسترات الدعائية لفيلم “200 جنيه”، ردود فعل إيجابية مؤخرا، وذلك ضمن خلال فترة الدعاية التي يقوم بها صناع الفيلم، حاليا خلال الفترة الحالية تمهيدا لعرضه بدور العرض 25 أغسطس الجاري.

ونشر عدد من نجوم الفيلم العديد من الصور وهم يحملون العملة الورقية "200 جنيه"، وقد انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كنوع من الدعاية الخاصة بالعمل.

‎واهتمت الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية، وخاصة مع عرض الفيلم في 25 أغسطس الجاري، بالعمل على عرض العمل في الدول العربية في نفس توقيت طرح الفيلم بدور العرض المصرية، خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم إضافة إلى الأغنية الدعائية للفيلم التي طرحها الفنان أحمد سعد، كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، و توزيع عمرو صلاح .

- أحداث الفيلم

‎وفيلم "200 جنيه"تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

- أبطال العمل

‎العمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي،بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، دينا فؤاد ،ملك قورة، نهى صالح، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.