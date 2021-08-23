الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة للكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام بالإسماعيلية غداً

هشاشة العظام
هشاشة العظام

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن تنظيم حملة للكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام لدى الرجال والسيدات وأصحاب الأمراض المزمنة ممن هم فوق الـ 40 عاماً لمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، في مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز السلام، غداً الثلاثاء.

- الحملة تنظم الثلاثاء من كل أسبوع

وأكدت هيئة الرعاية، إن حملة الكشف المبكر المجاني عن أمراض هشاشة العظام، تُنظم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بهدف الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام أو عوامل الخطورة المؤدية إليها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة إضافة إلى تقديم التوعية اللازمة للحماية والوقاية من الإصابة بالمرض.

- منظومة التأمين الصحي في الإسماعيلية

وكانت محافظة الإسماعيلية قد  انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

وقد انطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبو خليفة.

يذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و 63 رعايات مركزة، و14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

 

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