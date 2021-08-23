محافظ أسيوط يتفقد مشروع مد الصرف الصحي لـ 10 قرى بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 10 قرى بمركز ساحل سليم للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل، وذلك ضمن التوسعات الجاري تنفيذها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم بمنطقة الحبايشة بمركز البداري وذلك بتكلفة 250 مليون جنيه بطاقة اجمالية تبلغ 45 ألف م3/ يوم.

تفقد محطة صرف الجبايشة



يأتي ذلك ضمن المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى والتي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية، ورافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومسؤولى شركة "كير" الشركة المنفذة للأعمال.

تفقد محطة صرف الجبايشة



و بدأ المحافظ زيارته للمشروع بتفقد أقسام المحطة الرئيسية والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر مكعب/ يوم والتي تخدم مدينتي "البداري وساحل سليم" وبعض قرى المركزين وشاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح من المهندسة هبة عن المحطة ومكونات مشروع صرف صحي "البداري/ساحل سليم" والذي يتكون من 3 محطات رفع منهم محطتين رفع بالبداري ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كيلو بمدينة البدارى و16 كيلو بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم، حيث تم دخول الخدمة لشرق البداري وجاري دخول الخدمة لباقي المدينة وكذلك مدينة ساحل سليم وذلك عقب الانتهاء من خط السيب النهائي والانتهاء من التجارب.

- تفقد أعمال التوسعات لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي



واستكمل المحافظ جولته بالمحطة بتفقد أعمال التوسعات الجاري تنفيذها لإنشاء محطة ميكانيكية للصرف الصحي لاستيعاب عدد 10 قرى بمركز ساحل سليم وخدمة ما يقرب من 121 ألف نسمة للمرحلة الأولى منها بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن المشروع الرئيسي الذى تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه بأحدث التقنيات مشددًا على مراعاة الضوابط والاشتراطات الفنية في التنفيذ.

تفقد محطة صرف الجبايشة



ووجه المحافظ الشكر للواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،وللمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بالمحافظة، والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال بالهيئة، لمجهوداتهم في الإسراع بتنفيذ المشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد محطة صرف الجبايشة



وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

تفقد محطة صرف الجبايشة

تفقد محطة صرف الجبايشة

تفقد محطة صرف الجبايشة