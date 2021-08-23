مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 والكليات المتاحة لتسجيل الرغبات

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية وتتصدر القائمة البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان الحد الأدني للقبول للجامعات لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير المؤشرات و الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022).

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021

من المتوقع أن تقبل المرحلة الأولى من التنسيق طلاب الدبلومات الفنية بجميع أنواعها ( التجارية، الزراعية، الصناعية،...) من الحاصلين على 70 % خلال النظام 3 سنوات والبالغ نسبتهم 10% من الطلاب الناجحين خلال العام الدراسي (2020-2021) فيما تقبل طلاب الدبلومات الفنية الحاصلين على 75% بنظام الـ5 سنوات حيث يتم توزيع طلاب الدبلومات على الكليات المتاحة لهم من خلال المجموع ومحل الإقامة والتخصص المتاح بكليات ولم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب تسجيل رغبات الطلاب حيث من المتوقع أن تكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من الثانوية العامة.

الكليات المتاحة لكليات الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بكليات ( التجارة والتربية بها شعب تعليم فني، والتربية النوعية، والزراعة، السياحة، الفنادق، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الآثار، التمريض، التكنولوجيا والتعليم الصناعي، الهندسة) وذلك وفقا للتخصصات التي تم التخصص بها أثناء الدراسة في الدبلوم والمجموع الذي حصل عليه الطالب والذي أهله للالتحاق بالجامعات بالإضافة إلى محافظة الإقامة ووجود التخصص في الكليات القريبة من محل سكن الطالب حيث يجب على الطالب التقدم لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول الكلية الراغب الطالب في دراستها و اجتياز تلك الاختبارات التي يتم إعدادها من قبل لجنة مخصصة بحيث تحدد قدرة الطالب على استيعاب الدراسة بتلك الكلية.

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توقعات تنسيق الجامعات 2021

ومؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2021 تشغل بال الكثير من أولياء الأمور حاليا حيث يمكن اللجوء إلى المؤشرات الأولية للتنسيق لمعرفة كيفية تسجيل الرغبات حيث يكون تنسيق كلية التربية بجامعة حلوان 95% وتنسيق المعهد الصحي بجامعة الإسكندرية 96% وتنسيق كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان 91% وتنسيق المعهد العالي لهندسة وتكنولوجيا بجامعة المنصورة 90%.