بريطانيا تعتزم إجلاء 6 آلاف شخص من أفغانستان هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن المملكة المتحدة ستكثف إجلاء رعاياها إلى جانب مواطنين أفغان من أفغانستان، اليوم الاثنين، بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص خارج البلاد هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفةـ في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إن الجيش مدد الموعد النهائي لآخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني من الثلاثاء إلى الجمعة أو السبت، وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا أجلت أكثر من خمسة آلاف و700 شخص من أفغانستان.

ووفقا للصحيفة البريطانية، اقتصرت قائمة الأشخاص المؤهلين للإجلاء في البداية على المواطنين البريطانيين والأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية، وهي تضم الآن سياسيين أفغان وآخرين من المجتمع المدني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن أمس دعوته إلى اجتماع لقادة دول مجموعة السبع غدا /الثلاثاء لإجراء مباحثات عاجلة بشأن تطورات الوضع في أفغانستان.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.