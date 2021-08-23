الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بجنوب سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام الوزارة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالى 2021 / 2022، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم عنها ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية على أرض محافظة جنوب سيناء.

وعرض اللواء خالد فودة خلال اللقاء معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في بعض المجالات الحيوية التى تهم المواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من المناطق مثل منطقة الجبيل بطور سيناء والتى سيتم الإنتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم للارتقاء بتلك المنطقة اجتماعياً وعمرانياً واقتصادياً ، ومشروعات الطرق بمنطقة حمام موسى ورفع كفاءته بمدينة طور سيناء.

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة طور سيناء تشهد خلال الفترة الحالية جهودًا مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ تلك المشروعات المهمة والتى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية ، وأشار "شعراوى" إلى أن مشروعات تطوير وتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية والجانبنة بالمحافظة وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ وإنشاء ازدواج طريق الجبيل فى إطار التطوير الشامل للمنطقة بما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات.

وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاحها مع ذكري انتصارات أكتوبر القادمة .

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس فى إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لكافة أبناء مدن المحافظة خاصة فى المناطق الجبلية والوديان للتيسير على الطلاب وخدمة المجتمع المدنى فى التجمعات البدوية بمدن المحافظة المختلفة .

وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

وخلال الاجتماع حرص اللواء محمود شعراوى على استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة والجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولى للمخلفات بما يساهم فى تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لمدن المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري.

كما تابع  "شعراوي" مع "فودة" جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى مدن المحافظة والحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة جهود تدريب ورفع كفاءة العاملين والارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الاداري للمحافظة وفقاً للبروتوكول الثلاثى الموقع بين الوزارة وجنوب سيناء والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكذا تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال ، لحوكمة الأداء الحكومى وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطن عن تلك الخدمات وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونياً وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين .

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خالد فودة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حياة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي حمدي الكنيسي

وزيرة الهجرة: فخورة بكل إنجاز علمي أو رياضي أو فني لأبنائنا في الخارج

«صبحي» يكرم وكيل شباب ورياضة الإسكندرية خلال مهرجان دوري التميز

ننشر رسوم استخراج الرخصة لتخصيص أماكن انتظار المركبات في الشوارع

قرار من النيابة بشأن «ضحية النخلة» في أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا حدث فى اشتباكات «المسافة صفر» على حدود غزة؟

إسرائيل: جرعة لقاح ثالثة تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة بكورونا

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا