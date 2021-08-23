الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تحديد جلسة لنظر محاكمة المتهمين في «حريق المؤسسة العقابية» بالمرج خلال أيام

محكمة
محكمة

قالت مصادر قانونية، إن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تسلم ملف قضية حريق المؤسسة العقابية بدائرة قسم شرطة المرج، اليوم الإثنين،  والمتهم فيها 4 مسئولين بالإهمال والتسبب في الحريق.

وأشارت المصادر قانونية، إلى أنه من المقرر إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة خلال أيام، وتحديد جلسة لنظر محاكتهم على التهم الموجه له في القضية.
كانت قد تسلمت النيابة العامة بشرق القاهرة، الخميس، التقارير النهائية في الحريق الذي نشب وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة 19 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتبين من تقرير الطب الشرعي أن وفاة الأطفال في المؤسسة العقابية بالمرج جاءت بسبب إسفكسيا الخنق، وأن الوفاة إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، فيما قررت النيابة العامة تسليم الجثث لأسرهم لدفنهم.
استمعت نيابة شرق القاهرة لأقوال 3 موظفين في وفاة 6 أطفال بسبب حريق بالمؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وقال الموظفون إن غلق العنابر على الأطفال إجراء طبيعي كونهم يخضعون لتأهيل، وأنكر الموظفون صلتهم بالحريق.
كانت قد نقلت الأجهزة الأمنية جثث الأطفال لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع الكشف عليهم لتحديد سبب الوفاة، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم حول الحريق.
وتبين من المعاينة الأولية لعنبر المؤسسة أن التوصيلات الكهربائية تشير لعلاقتها بالحريق، كما أن اتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت إثارة بمنطقتين منفصلتين، وتعرضت الأبواب لترسبات، وأضافت المعاينة أن النيران خلفت دمارًا كاملًا بالعنبر، وأن النيران أتت على محتويات العنبر لكن تمت السيطرة عليها، وأشارت التحقيقات إلى أن ملايات السراير السبب في انتشار الحريق واستمراره حتى وفاة الأطفال.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

 

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