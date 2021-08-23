الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: فخورة بكل إنجاز علمي أو رياضي أو فني لأبنائنا في الخارج

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الإثنين، الطالبة "آية محمد" الأولى على الثانوية العامة بالقسم الديني بدولة الكويت، وقدمت لها التهنئة كنموذج للطلاب المصريين الأوائل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي تحتفي بكل نماذج التفوق العلمي والرياضي والفني لأبناء المصريين حول العالم.

كما أثنت “مكرم” على المجهود الذي بذلته الطالبة للوصول لهذا النجاح هي وأشقائها المصريين والحاصلين على المراكز الأولى أيضًا، مشيرة إلى أن هذا يعبر على اهتمام الأسر المصرية بالخارج بالمستوي التعليمي لأبنائهم ونبوغهم واستعدادهم التام لرفع رأس وطنهم في الخارج.

وهنأت وزيرة الهجرة كافة الطلاب المصريين الحاصلين على المراكز الأولى بدولة الكويت الشقيقة بشهادة الثانوية العامة، حيث تصدروا نتائج الثانوية وحصل عدد منهم على المراكز الأولى بمجموع 100% في الأقسام المختلفة "العلمي والأدبي والديني".

ومن جانبها، أعربت الطالبةعن سعادتها بلقاء وتهنئة السفيرة نبيلة مكرم، لافتة إلى أنها ستستكمل دراستها بالكويت بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وتتمنى أن تصبح دكتورة بالجامعة.

وكانت أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطالب المصري جورج موسى، الطالب بمدرسة جيمس ولينجتون انترناشيونال في دولة الإمارات، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في نتائج اختبارات الثانوية الدولية (IGCSE) على مستوى دولة الإمارات.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاتصال، عن فخرها بما حققه من نجاح مهم، وعن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات لرفعة شأن وطنهم الأم مصر، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقية بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

كما عبَّر الطالب جورج موسى عن فرحته باتصال وزيرة الهجرة وقال: "أنا فخور بمصريتي وبوطني الذي أحرص طيلة الوقت أن أكون على تواصل معه"، وأكد إهدائه هذا النجاح إلى بلده مصر.

 ولفت إلى أنه سيكمل طريقه ويلتحق بالبكالوريا الدولية؛ ليحقق حلمه الأكبر في أن يلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العالمية في بوسطن الأمريكية بتخصص هندسة الطيران.

 

 

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حياة ثقافية كريمة

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