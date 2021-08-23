«باي بال» تُطلق خدمة تسمح للعملاء البريطانيين بشراء وبيع العملات المشفرة

أطلقت منصة "باي بال"، عملاق المدفوعات الأمريكي، خدمتها للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن "باي بال" ستسمح للعملاء البريطانيين بشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها وبيعها، بدءًا من الأسبوع الجاري.

وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي المدير العام لشركة باي بال لقطاع العملات الرقمية:"لقد كان أداؤنا جيدًا حقًا في الولايات المتحدة، نتوقع أن نحقق أداءً جيدًا في المملكة المتحدة أيضًا".

وتعد تلك الخطوة أول توسع دولي لمنتج العملات المشفرة من باي بال PayPal منذ إطلاقه في الولايات المتحدة العام الماضي، وكما تعد المنصة هي واحدة من العديد من الشركات التي تقفز إلى عالم العملات المشفرة غير المنظم في الغالب.

وفي وقت سابق، استحوذت شركة "باي بال" الأمريكية، رائدة خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر الإنترنت، على شركة هوني ساينس كوربوريشن المطورة، للإضافة البرمجية "هوني" المستخدمة للبحث عن الصفقات التجارية على متصفح الويب الشهير "كروم"، في صفقة قاربت قيمتها على 4 مليارات دولار أمريكي.

وتمنح "هوني" عبر إضافة متصفح "كروم" للمستخدمين أكواد بطاقات خصم لمنتجات أكثر من 30 ألف متجر إلكتروني عبر الإنترنت، إلى جانب تعقب أسعار المنتجات وإبلاغ المستخدم عند انخفاضها إلى ما دون رقم معين، فضلا عن برنامج المكافأت "هوني جولد".

وقالت "باي بال" إن "العلامة التجارية الخاصة بخدمة "هوني" ستظل قائمة، كما ستظل الشركة تمارس أعمالها من مقرها في لوس أنجليس.. ومن المقرر أن تدمج الشركة خدمات هوني مع منتجات باي بال المختلفة".