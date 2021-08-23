الفلبين تتلقى دفعات جديدة من لقاحات «سينوفاك وفايزر ومودرنا» الشهر المقبل

أعلن مسئول فلبيني بارز اليوم الإثنين، أن بلاده ستتلقى دفعات جديدة من لقاحات "سينوفاك" و"فايزر" و"مودرنا" ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

وقال سكرتير مجلس الوزراء كارلو نوجراليس - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - إن شركة "سينوفاك" سلمت حتى الآن 21 مليون جرعة من أصل 25 مليونًا تعاقدت عليها الحكومة الفلبينية.

وكانت الحكومة الفلبينية قد قدمت طلبات للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" و20 مليون أخرى من لقاح شركة "مودرنا".

وتهدف الفلبين إلى تلقيح 58 مليون شخص في مانيلا و8 مراكز حضرية أخرى بحلول نهاية العام لحماية السكان.

وقال نوجراليس إن الحكومة قامت حتى الآن بتلقيح 42% بالكامل من أصل 45% وهو الهدف المنشود تحقيقه في منطقة العاصمة.

وأضاف أن النتائج واعدة حيث يقول خبراء الصحة إنه بسبب التطعيمات على نطاق واسع في منطقة العاصمة مانيلا، فهناك ارتفاع في عدد حالات الإصابة إلا أن الحالات الحادة والحرجة عند الحد الأدنى.

وقد تم تطعيم حوالي 12.8 مليون فلبيني بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، بينما لم يتلق 16.2 مليون شخص جرعتهم الثانية حتى الآن وفقًا لبيانات حكومية.