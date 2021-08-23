الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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مصر

القوى العاملة: تعيينات جديدة بمحافظة الجيزة لـ 2805 شابًا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2805 شاباً، بينهم 65 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10489 راغب عمل منهم 125 من ذوي القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة و2770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، قامت بتعيين 3242 شابًا، بينهم 27 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12785 راغب عمل منهم 189 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما تم  استخراج 93 شهادة قياس مستوى المهارة و130 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر يونيو، تم التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 151 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 31 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ 68 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 273 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 172 محضرًا عماليًا، وبحث 35 شكوى، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 92 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

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