الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين  2312.600  كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  2312.600  كيلومتر من الترع لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  8.242 كيلومتر، وذلك في إطار خطة قومية لترشيد إستهلاك المياه، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، ومواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع. 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

تحسين حالة الطرق المجاورة وزراعة الأشجار 

أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنها تستهدف أيضًا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

وأوضح غانم، فائدة المشروع القومى فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

كما أشار إلى أهمية المشروع فى المساهمة بإزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل خلال تنفيذ الأعمال. 

المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع وزاره الموارد المائيه تبطين الترع استهلاك المياه توفير فرص عمل نقلة حضارية صحة المواطنين ترشيد استهلاك المياه محمد غانم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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