مستقبل وطن ببني سويف ينظم دخول المواطنين للحصول على لقاح كورونا

واصل شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، حملة تنظيم عملية دخول المواطنين إلى مقرات الحصول على لقاح كورونا بمركزي الفشن وببا وداخل بندر بني سويف بوحدة صحة الغمراوي ومديرية الصحة، في ظل إقبال المواطنين المتزايد للحصول على اللقاح، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وإشراف النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالمحافظة.

وتضمنت الحملة إقامة سرادقات أمام مقرات الحصول على لقاح كورونا المستجد، منعًا للتزاحم، وفي ظل إرتفاع درجة حرارة الجو، وشارك بالحملة أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: الدكتور علي بدر عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، والنائب طه أبو الناظر، وقيادات تنظيمية بالحزب، والدكتور معاذ الشاهد أمين الشباب وعمرو شحاته أمين العلاقات العامة.

حيث قام شباب الحزب في تنظيم عملية الدخول إلى المقرات وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية من توفير الكمامات والمواد المعقمة، كذلك استمرار مبادرة الحزب في فتح مقراته لمساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل مع الإنترنت للتسجيل لهم على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، في ظل التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة تحت قيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب حزب مستقبل وطن في بني سويف، إن الحزب نفذ منذ عدة شهور مبادرة تضمنت فتح جميع مقراته أمام المواطنين للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لشروط وزارة الصحة التي تم وضعها للحصول على اللقاح لمختلف الفئات العمرية المصرح لها به، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، لمساعدة الأهالي في التسجيل الإلكتروني، وتسهيل المهمة غير القادرين على التعامل مع الإنترنت.

وتأتي تلك المبادرة التي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وحاليًا بدأ شباب الحزب في حملة جديدة تستهدف تنظيم دخول المواطنين إلى مقرات الحصول على لقاح كورونا في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول على اللقاح في الفترة الحالية، حيث تضمنت تلك الحملة إقامة سرادقات أمام تلك المقرات لحمايتهم من أشعة الشمس كذلك توفير التباعد الإجتماعي بينهم، كذلك توزيع كمامات عليهم.

وأشاد النائب حسام العمدة، أمين حزب حزب مستقبل وطن في بني سويف، بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وحرصه على صحة المصريين الذي ظهر مبكرًا من خلال الحملات التي جرى إطلاقها وشهد لها العالم ومنها حملة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض التقزم والسمنة والنحافة والأنيميا لتلاميذ المدارس.