بالحقن العضلى.. علاج جديد يحمى البالغين من كورونا

كشف موقع "new atlas"، الأمريكي، أن علماء توصلوا إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وبحسب الموقع فإن العلاج يقوم على "كوكتيل" من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.

وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهرا.

ويجري تقديم هذا العلاج للمرضى عن طريق الحقن العضلي، وتشبه الأجسام المضادة "جنود" الجهاز المناعي في أجسامنا، إذ تنتقل بستمرار في الجسم بحثا عن أي مرض، حيث تعمل على استهدافه.

وفي مطلع عام 2020، قام عدد من الباحثين في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكية باختبار مجموعة صغيرة من الأجسام المضادة على عينات مسحوبة من مرضى "كوفيد-19".

وفي وقت لاحق، جرى ترخيص هذه الأجسام المضادة عبر شركة أسترازينيكا، وصارت علاجا للوقاية من إصابة كورونا المصحوبة بأعراض.

ويطلق على العلاج الجديد اسم "AZD7442"، وتظهر أحدث نتائج التجارب السريرية التي أعلنت عنها أسترازينيكا أنه يمكن أن يؤدي دورا مهما في المساعدة على حماية الفئات الأكثر ضعفا من إصابات كورونا الشديدة.

وشملت المرحلة الثالثة لاختبار كوكتيل العلاج، أكثر من 5 لأاف شخص، مع التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالمرض، نظرا لإصابتهم بمرض مزمن أو بسبب ضعف مناعتهم.

ولم تشهد التجربة الثالثة، التي تمت في أواخر 2020، وجرت متابعة المشاركين فيها خلال الأشهر الستة الماضية، أي حالات إصابة شديدة أو وفاة بسبب المرض.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 211.55 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في

حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و600821.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 627972 37862951

الهند 434367 32424234

البرازيل 574209 20556487

روسيا 355865 6726523

فرنسا 113186 6579675

المملكة المتحدة 131591 6460930

تركيا 54060 6176441

الأرجنتين 110217 5130852

كولومبيا 124121 4886897

إسبانيا 83136 4770453