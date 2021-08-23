قائد أمريكى سابق: بايدن أصاب حين حث أوباما على الانسحاب من أفغانستان

قال مايك مولن الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الأمريكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على حق حين كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما عندما حثه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأضاف مولن، الذي خدم في إدارات ديمقراطية وجمهورية سابقة، أنه كان يمكن للولايات المتحدة أن تغادر أفغانستان مبكرا، مشيرا إلى أنه كان على خطأ حين ظن أن من الممكن التعامل سريعا مع هذه القضية.



وعبَّر مولن عن اعتقاده أنه كان يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بسحب قواتها من أفغانستان بعد مقتل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عام 2011، معتبرًا أن حرب الولايات المتحدة في أفغانستان لم تكن نجاحا كما لم تكن فشلا ذريعا، بل كانت بين الأمرين.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.