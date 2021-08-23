بايدن: تم إجلاء 28 ألف شخص عن أفغانستان منذ 14 أغسطس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تم إجلاء 28 ألف شخص منذ 14 أغسطس الجاري، من أفغانستان.



وأضاف في كلمة ألقاها اليوم من البيت الأبيض، أنه تم كذلك توسيع الدائرة المحيطة بمطار العاصمة الأفغانية كابول لتسهيل عملية إجلاء الآلاف من المواطنين الأمريكيين وحلفائهم الأفغان من تلك الدولة.



وأشار إلى أن هذه القوات وكذلك المدنيين الأبرياء في المطار يواجهون خطر التعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش من مسافة بعيدة على الرغم من توسيع الدائرة المحيطة بالمطار.



وكان بايدن يشير إلى فرع آسيا الوسطى لتنظيم داعش الإرهابي.



وتابع الرئيس الأمريكي: "نسعى جديا وبسرعة قدر ما نستطيع لإجلاء الأشخاص، هذه مهمتنا وهدفنا".



ونوه إلى أن " زيادة المساحة المحيطة بالمطار تسمح بوصول المزيد من الأشخاص بصورة أكثر أمنا، ورغم أن هذه العملية ما زالت خطرة لكنني لا أريد الخوض في تفاصيلها بينما يتم القيام بها".



ولفت إلى أن طالبان كانت متعاونة في توسيع أجزاء من الدائرة المحيطة بالمطار.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.