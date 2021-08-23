ولاية أمريكية تتوعد المصابين بـ«كورونا» بالسجن وغرامات باهظة

أصدرت ولاية مسيسيبي الأمريكية، تحذيرا شديد اللهجة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وطالبتهم بعزل أنفسهم في المنازل 10 أيام على الأقل.

وقالت سلطات الولاية إن الامتثال لهذا الإجراء سيجنب المصابين عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسئول الصحة في الولاية، توماس دوبس، قوله إن "العقوبات ستطال مخترقي التعليمات اعتبارا من اليوم، لاسيما أن العزل المنزلي أصبح ضرورة وسط ارتفاع كبير في الإصابات خلال الموجة الرابعة، إذ بلغ معدل الحالات اليومية 4300 إصابة، أي ضعفي الرقم المسجل في الموجة الثانية من الوباء يناير الماضي".

وأضاف أنه لكون كوفيد-19 مرضا يهدد الحياة، فقد تضطر محاكم الولاية للجمع بين العقوبتين معا

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.