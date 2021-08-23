الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف إقامة الصلوات داخل الكنائس المدمرة من الزلزال فى هايتى

زلزال هايتي
زلزال هايتي

استأنف المواطنون في هايتي إقامة القداديس داخل الكنائس المدمرة وخارجها، للمرة الأولى منذ زلزال 14 أغسطس المدمر.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، في ليه كاييه، حضر الكثيرون إلى الكنيسة للمشاركة في الحداد على المفقودين و تقديم الشكر على نجاتهم من الموت.

و في كنيسة إنجيلية في بيرجو، أنشد أبناء الأبرشية ترانيم تحت أشعة الشمس المتدفقة من خلال ثقوب في السقف والجدران.

من جانبه، قال القس سيفرين مارك دي جونا، إن "قداس هذا الأحد له خصوصيته؛ لأن طائفته لم يتسن لها الاجتماع منذ وقوع الزلزال.

و خطفت عصابات شاحنات المساعدات وحتى سيارات الإسعاف، الأمر الذي أجبر عمال الإغاثة على نقل الإمدادات بمروحيات، و في بعض المناطق وقعت اشتباكات بين الحشود الجوعى على أكياس الطعام.

و أعلن أحد أقوى رجال العصابات بالعاصمة، في مقطع مسجل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العصابات المتحالفة معه توصلت إلى هدنة وسوف تساعد في جهود الإغاثة.

و في حال ثبتت صحة هذا الإعلان، قد يسمح هذا بتسريع جهود الإغاثة.

و خاطب جيمي شيريزير، قائد "القوات الثورية جي 9"، الملقب بـ "الشواء" الأجزاء الأكثر تضررًا في هايتي من خلال مقطع مسجل مصور بثه عبر "فيسبوك"، قال فيه: "نريد أن نقول لهم إن القوى الثورية جي 9 وحلفاءها الجميع من أجل الفرد والفرد من أجل الجميع، نحن متعاطفون مع آلامهم وأحزانهم".

و أضاف :"القوى الثورية جي 9 وحلفاؤها سيشاركون في الإغاثة من خلال تقديم المساعدة. ندعو جميع المواطنين لإظهار التضامن مع الضحايا من خلال محاولة المشاركة بالقليل معهم".

و أعلنت هيئة الحماية المدنية عن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة إلى 2207.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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