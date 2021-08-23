الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: بريطانيا تعتزم إجلاء ما يصل إلى 6 آلاف شخص من أفغانستان هذا الأسبوع

أفغانستان
أفغانستان

ذكرت صحيفة ذا تايمز أن بريطانيا ستكثف إجلاء رعاياها إضافة إلى مواطنين أفغان من أفغانستان يوم الإثنين بموجب خطة لنقل ما يصل إلى ستة آلاف شخص إلى خارج البلاد هذا الأسبوع.
 

و قالت الصحيفة إن الجيش مدد الموعد النهائي لأخر رحلة إجلاء يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني من الثلاثاء إلى الجمعة أو
السبت.
 

و ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن بريطانيا أجلت أكثر من 5700 شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس.
 

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية،  في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

و قال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

 

جدير بالذكر أن  مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة  الأفغانية كابول.

 

و نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

 

و قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

 

و كان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة. 

 

و علي صعيد آخر ، دافع المرشح لمنصب المستشارية في ألمانيا أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (إس بي دي) عن مهمة
الجيش الألماني في أفغانستان على الرغم من سيطرة طالبان.
 

وقال شولتز لقناة "نيو بيلد" التلفزيونية  " إنها لم تكن مهمة بلا فائدة" وتابع شولتز إن الهجمات الإرهابية التي شنتها القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 كانت إرهابا قاتلا مروعا. وأن مهمة أفغانستان كانت الرد الصحيح.
 

وأضاف أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن التحالف، وبالتالي الألمان، سيغادرون البلاد في أي وقت.

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