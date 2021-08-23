الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الإثنين حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 34 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 25
السلوم 31 24
سيوة 36 22
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 26
المنصورة 36 25
الاسماعيلية 36 24
السويس 36 24
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 36 24
نخل 36 18
نويبع 39 28
طابا 37 25
كاترين 33 17
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 27
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 37 25
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الأقصر 40 26
أسوان 41 27
ادفو 41 27
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 38 27
ابو رماد 38 28
حلايب 36 28
رأس حدربة 36 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 45 33
الرياض 46 32
المنامة 40 34
ابوظبى 40 32
الدوحة 42 34
الكويت 46 29
دمشق 37 18
بيروت 31 29
عمان 31 21
القدس 29 19
غزة 31 23
بغداد 46 28
مسقط 36 30
صنعاء 27 16
الخرطوم 36 27
طرابلس 30 23
تونس 36 23
الجزائر 28 24
الرباط 27 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 32 18
اسطنبول 29 23
اسلام اباد 36 27
نيودلهى 32 27
جاكرتا 32 24
بكين 29 19
كوالالمبور 29 24
طوكيو 33 26
اثينا 32 22
روما 31 20
باريس 32 15
مدريد 36 22
برلين 18 11
لندن 21 12
مونتريال 30 22
موسكو 19 12
نيويورك 29 23
واشنطن 31 22
نواكشوط 34 26
أديس أبابا 19 13

مصر بغداد ارصاد جديد سوهاج المنيا الاسماعيلى الجزائر لندن الإسماعيلية درجات الحرارة موسكو صورة الاثنين الوادي الجديد

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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36

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