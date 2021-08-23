عروض أطفال فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية بأسوان (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"، برعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لأقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، بإقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمسارح المتنقلة والمقامة بقرية العتمور بحرى بكوم أمبو.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

تضمنت فعاليات اليوم الثانى محاضرة "الوقاية من أمراض الصيف" ألقاتها صفاء حسين أخصائي شئون صحية، حيث أشارت إلى أن فصل الصيف يصاحبه مجموعة من الأمراض الّتي تؤثر على الإنسان ويظهر تأثيرها واضح عليه بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ومن هذه الأمراض الأمراض الهضمية و التنفسية و الجلدية، ويجب على الإنسان تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل بقدر المستطاع، وذلك للوقاية من عدوى الأمراض المعوية بفصل الصيف، وذلك لتجنب الإصابة بالأوبئة والفيروسات، والاهتمام بالنظافة العامة.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

وتم اكتشاف مواهب من أهالي وأطفال القرية في "الغناء وإلقاء الشعر"، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد حمدي بقصيدة "بنات اليوم" و محمد القاضى قصيدة "من أجلك"، ثم قدم عرض مسرح عرائس للفنان موسى محمد قدم عرض بعنوان "سعيد الكذاب" للأطفال، إلى جانب أقامة معرض لإصدارات الهيئة، وعمل ورشة فنية "عمل حلى" للمدربة صباح حسين عمل "حلق، إسورة، عقد".

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

وفىي الختام قدمت فرقة أبو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

وأقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، يوم ثقافي للطفل بمناسبة الاحتفاء "بيوم وفاء النيل"، وذلك في أطار تنمية مهاراته الفنية، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، وذلك بالتعاون مع قسم ثقافة الطفل و مدرسة المواساة الإعداية.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "نعمة الماء" ألقاها حسين بكري تحدث عن الماء، وأنه أساس الحياة، فهو مهم جدًا لاستمرار حياة الكائنات الحية على الأرض، وأهمية الحفاظ على المياه من الإسراف والإهدار، واستخدامات المياه في صناعة العديد من المنتجات و نمو المحاصيل الزراعية بشكل صحي.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

كما أقيمت ورشة عمل فنية للمدربة الفنانة ولاء حسين "تصميم بوست مركب فرعوني"، إلى جانب ورشة عمل لتعلم "تركيب وإصلاح صنبور المياه" نفذها مصطفى ضوى مهندس بشركة مياه الشرب، وقد قام بعض الأطفال بتنفيذ التجربة بشكل عملي.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

تلا ذلك اكتشاف لبعض مواهب الأطفال، حيث قام يوسف أحمد بالغناء، وإيمان ويحيى ومريم بالإنشاد الديني، وسط جو من البهجة.

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية

فرقة أبو سمبل للفنون الشعبية