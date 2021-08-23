400 أفغانى يحملون الجنسية الروسية طالبوا المساعدة لمغادرة كابول

كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف عن أن ما يقرب من 400 مواطن أفغاني يحملون الجنسية الروسية توجهوا إلى السفارة في كابول بطلبات المساعدة في مغادرة البلاد.



وقال جيرنوف، في تصريحات: "الناس قلقون وطلبوا منا مساعدة، والحديث يدور عن حوالي 400 شخص، وهم أفغان يحملون الجنسية الروسية بصفة الجنسية الثانية".



وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت حركة "طالبان" من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى العاصمة كابول، حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.