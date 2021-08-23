تحالفات حزبية باسكتلندا لإجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا بحلول 2023

قال نائب الوزير الأول في اسكتلندا جون سويني أن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي ينتمي إليه سيجري استفتاءً ثانيًا على استقلال اسكتلندا في النصف الأول من الدورة البرلمانية المزمعة في عام 2023.



وانتقد سويني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمحاولته إحباط خطط الاستقلال الاسكتلندية، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقال سويني إن اتفاق الحزب الوطني الإسكتلندي مع حزب الخضر يعني إجراء استفتاء ثانٍ في غضون عامين ونصف.



وأضاف سويني في حديث له مع "بي بي سي" ونقلته الصحيفة "هناك قضية ديمقراطية لإجراء استفتاء .. لقد صوت شعب اسكتلندا لصالح أغلبية برلمانية يؤيدون إجراء استفتاء على الاستقلال".



وأوضح "هذا الاتفاق يؤكد أنه بالإشارة إلى أنه، إذا سمح الوضع الوبائي، يجب إجراء الاستفتاء في النصف الأول من هذه الدورة البرلمانية".



ومضى قائلاً: "لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة، على الرغم من خطابها، أن تقف في طريق الرغبات الديمقراطية لشعب اسكتلندا".



وأضاف: "هذا الاتفاق يوضح ذلك وسنسعى لتحقيق هذا الاتفاق في الأشهر المقبلة في حالة الموافقة عليه للتأكد من أننا نؤمن هذا الاستفتاء على الاستقلال."

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية في اسكتلندا، 3464 إصابة جديدة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (هيرالد) الإسكتلندية أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع العدد الاجمالي للاصابات 380 ألفا و217 حالة والوفيات إلى 8067.

وحصل 7 ملايين و598 ألفا و291 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بينما تلقى ثلاثة ملايين و526 ألفا و754 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.