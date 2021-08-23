وزيرة الهجرة: نتعاون مع الصحة لحل أزمة العمالة الحاصلة على اللقاح الصينى

كشفت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن أن دول الخليج اشترطت الحصول على لقاح "أسترازينيكيا" أو"جونسون آند جونسون" لعودة العمالة لها.

وقالت وزيرة الهجرة، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الوزارة تقدم المساعدات لوزارة الصحة للتعامل مع جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت استغاثات من بعض العمال الذين حصلوا على اللقاح الصيني، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أتاحت لهذه الشريحة تسجيل بياناتهم إلكترونيا تمهيدا لمنحهم لقاح آخر عبر التعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن بعض الدول تشترط حصول العمالة على جرعة واحدة من لقاح كورونا ودول أخرى تشترط جرعتين.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها وشكرها لدولة الكويت وذلك بعد فتح المجال الجوي بينها وبين مصر بشكل مباشر.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.