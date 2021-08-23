أرقام تهمك.. جهات حقوقية وإعلامية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.

جهات حقوقية

المجلس القومي لحقوق الانسان العنوان : 1113 كورنيش النيل - القاهرة

ت/ 28745230-25745382-25745383

ف/ 25747670-25747497

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العنوان : 8/10 شارع متحف المنيل - الدور العاشر - منيل الروضة القاهرة – مصر

هاتــف : 3636811 2- (2) - 20+

23620467 - (2) - 20+

فاكسميلي : 3621613 2- (2) - 20+

جهات إعلامية

وزارة الإعلام العنوان :ماسبيرو، كورنيش النيل، القاهرة

تليفون : 25746927

فاكس : 25746928

جريدة الأهرام

7703100,7704444

5786023

شارع الجلاء

جريدة الأخبار

5782600,5782500,5782

5782520,5782510

6 شارع الصحافة

جريدة الجمهورية

5783333

57816666,5781717

111 شارع رمسيس