أرقام تهمك.. جهات قضائية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.

جهات قضائية

وزارة العدل

العنوان: ش مجلس الشعب وزارة العدل، القاهرة

تليفون: 27922263 - 27922265 - 27922267 - 27922269

فاكس: 27958103

وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية

العنوان: شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة

تليفون: 27958930

فاكس: 27625798

نيابة الشئون المالية و التجارية

السكرتارية

6830102

المحامي العام الأول

6835010

وزارة العدل السيد الأستاذ المستشار وزير العدل فاكس

7900535

مدير المكتب

7951176

فاكس

7958103

السيد المستشار مساعد أول الوزير

7923131/7952742

السادة المستشارين مساعدو الوزير لشئون المكتب الفني

7958108

الإدارات القانونية

7951186

التشريع

7947471

المحاكم

7957541

التفتيش القضائي

7957610

المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس المحكمة

5753663/5751335 فاكس 5782851

السيد مدير عام المكتب

5751335

مجلس الدولة المستشار رئيس المجلس

3372659 فاكس 3414272

سكرتير الأمين العام

3489602

الأمانة العامة

3489891

المكتب الفني

3489895

هيئة قضايا الدولة السيد المستشار رئيس الهيئة

3544595

السيد المستشار رئيس المكتب الفني

3544557

محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض

5743801

رئيس مجلس القضاء الأعلى

5751364

مدير نيابة النقض

5743952

مدير عام المكتب

5743801/5751364

غرفة مجلس القضاء الأعلى

5742133

المستشار أمين مجلس القضاء الأعلى

324875

السيد المستشار الفني للمحكمة

5741206

المستشار أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى

5743832

السادة أعضاء الأمانة

5743933

مدير عام أمانة مجلس القضاء الأعلى

5746969

5751248

مكتب النائب العام

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

753800

فاكس 774716

السيد المستشار رئيس المكتب الفني

764290

فاكس 5757165

المستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي

5743751

مدير التفتيش القضائي

فاكس

5780617

حاكم عسكري

79040260

الطب الشرعي

السيد الدكتور كبير الأطباء الشرعيين

3655391/3655477

مدير عام مكتب كبير الأطباء الشرعيين

3655385

الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين

3655390

مشرحة زينهم

3631448/3649744