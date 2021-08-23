الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أرقام تهمك.. وزارات وجهات خدمية

أرقام وزارات وجهات
أرقام وزارات وجهات خدمية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.  

 

وزارة الثقافة 

العنوان: الكيت كات أمام مسجد خالد بن الوليد

تليفون: 27486957 - 27485065 - 23476092

فاكس: 23461417

 

وزارة الكهرباء والطاقة 

العنوان: 8 ش امتداد رمسيس – ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة

تليفون: 24017845

 

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 

العنوان: 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة

تليفون: 27944867

فاكس: 23367179

 

وزارة القوى العاملة والهجرة 

العنوان: 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة

تليفون: 22609890

فاكس: 22609891

 

وزارة الأوقاف 

العنوان: شارع صبري أبو علم باب اللوق

تليفون: 23926163 - 23926022

فاكس: 23928602

 

دار الإفتاء

السيد فضيلة مفتى الجمهورية

5883330

السكرتارية

5899654

فاكس 5899652

 

وزارة البترول 

العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة

تليفون: 26706401 – 26706405

فاكس: 26706419 – 26476427

 

وزارة السياحة 

العنوان: 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة

تليفون: 26828435

فاكس: 26859463

 

وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي 

العنوان: 101 شارع القصر العيني

تليفون: 27953437

فاكس: 27941005

 

وزارة الصحة 

العنوان: 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة

تليفون: 27941507

فاكس: 27953966

 

وزارة الموارد المائية والري 

العنوان: شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل إمبابة القاهرة

تليفون: 25449446/7/8

فاكس: 25449449

 

وزارة التضامن الاجتماعي 

العنوان: شارع المراغي، العجوزة، الجيزة

تليفون: 33378573 - 33375467

فاكس: 35917799

 

وزارة التعاون الدولي 

العنوان: شارع عدلي – القاهرة

تليفون: 23905100 - 23910278 - 23910008

فاكس: 23938187

 

وزارة الطيران المدني 

العنوان: طريق المطار القديم - القاهرة

تليفون: 22671074 - 22689393

فاكس: 22679470

 

وزارة التربية والتعليم 

العنوان: 12 ش الفلكي-القاهرة

تليفون: 4/25787643

فاكس: 27942502

 

وزير دولة لشئون البيئة 

العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة

تليفون: 25256452

فاكس: 25256490

 

وزارة النقل 

العنوان: مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث

تليفون: 7/27955566

فاكس: 277955564

 

وزير دولة للتنمية الادارية

13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة

تليفون 38 / 4437 2404 (202)

فاكس 4126 2261 (202)

 

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي

تليفون: 35341300

فاكس: 35373737

 

وزير دولة للإنتاج الحربى 

العنوان: 5 شارع إسماعيل أباظة، القاهرة

تليفون: 27921589

فاكس: 27948739

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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