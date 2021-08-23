أرقام تهمك.. وزارات وجهات خدمية
يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.
وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.
وزارة الثقافة
العنوان: الكيت كات أمام مسجد خالد بن الوليد
تليفون: 27486957 - 27485065 - 23476092
فاكس: 23461417
وزارة الكهرباء والطاقة
العنوان: 8 ش امتداد رمسيس – ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة
تليفون: 24017845
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
العنوان: 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27944867
فاكس: 23367179
وزارة القوى العاملة والهجرة
العنوان: 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون: 22609890
فاكس: 22609891
وزارة الأوقاف
العنوان: شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون: 23926163 - 23926022
فاكس: 23928602
دار الإفتاء
السيد فضيلة مفتى الجمهورية
5883330
السكرتارية
5899654
فاكس 5899652
وزارة البترول
العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة
تليفون: 26706401 – 26706405
فاكس: 26706419 – 26476427
وزارة السياحة
العنوان: 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون: 26828435
فاكس: 26859463
وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي
العنوان: 101 شارع القصر العيني
تليفون: 27953437
فاكس: 27941005
وزارة الصحة
العنوان: 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27941507
فاكس: 27953966
وزارة الموارد المائية والري
العنوان: شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل إمبابة القاهرة
تليفون: 25449446/7/8
فاكس: 25449449
وزارة التضامن الاجتماعي
العنوان: شارع المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون: 33378573 - 33375467
فاكس: 35917799
وزارة التعاون الدولي
العنوان: شارع عدلي – القاهرة
تليفون: 23905100 - 23910278 - 23910008
فاكس: 23938187
وزارة الطيران المدني
العنوان: طريق المطار القديم - القاهرة
تليفون: 22671074 - 22689393
فاكس: 22679470
وزارة التربية والتعليم
العنوان: 12 ش الفلكي-القاهرة
تليفون: 4/25787643
فاكس: 27942502
وزير دولة لشئون البيئة
العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة
تليفون: 25256452
فاكس: 25256490
وزارة النقل
العنوان: مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث
تليفون: 7/27955566
فاكس: 277955564
وزير دولة للتنمية الادارية
13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة
تليفون 38 / 4437 2404 (202)
فاكس 4126 2261 (202)
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
تليفون: 35341300
فاكس: 35373737
وزير دولة للإنتاج الحربى
العنوان: 5 شارع إسماعيل أباظة، القاهرة
تليفون: 27921589
فاكس: 27948739