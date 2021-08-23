أرقام تهمك.. وزارات المجموعة الاقتصادية
يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.
وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.
وزارات المجموعة الاقتصادية
وزارة المالية
العنوان: مدينة نصر
تليفون: 26861200/300/600/700
فاكس: 26861861
وزارة التجارة والصناعة
العنوان: 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي
تليفون: 27943600 - 27921194
فاكس: 27955025
وزارة الاستثمار
العنوان: ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة
تليفون: 24055452
فاكس: 24055415
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون: 327615967
فاكس: 327614263
وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية
العنوان: عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة
تليفون: 24014530-24014526
فاكس: 24014705