أرقام تهمك.. وزارات المجموعة الاقتصادية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.

وزارات المجموعة الاقتصادية

وزارة المالية

العنوان: مدينة نصر

تليفون: 26861200/300/600/700

فاكس: 26861861

وزارة التجارة والصناعة

العنوان: 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي

تليفون: 27943600 - 27921194

فاكس: 27955025

وزارة الاستثمار

العنوان: ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة

تليفون: 24055452

فاكس: 24055415

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة

تليفون: 327615967

فاكس: 327614263

وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية

العنوان: عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة

تليفون: 24014530-24014526

فاكس: 24014705