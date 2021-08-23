الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أرقام تهمك.. وزارات المجموعة الاقتصادية

وزارة المالية
وزارة المالية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.  

 

وزارات المجموعة الاقتصادية 

وزارة المالية 

العنوان: مدينة نصر

تليفون: 26861200/300/600/700

فاكس: 26861861

 

وزارة التجارة والصناعة 

العنوان: 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي

تليفون: 27943600 - 27921194

فاكس: 27955025

 

وزارة الاستثمار 

العنوان: ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة

تليفون: 24055452

فاكس: 24055415

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 

العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة

تليفون: 327615967

فاكس: 327614263

 

وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية 

العنوان: عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة

تليفون: 24014530-24014526

فاكس: 24014705

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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