أرقام تهمك.. جهات سيادية
يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.
وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.
جهات سيادية
رئيس الجمهورية
23901998/02
رئيس الوزراء
22355628/02
رئاسة مجلس الوزراء
العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27935000
الفاكس: 27958048
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
العنوان: 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون: 22602566
فاكس: 22906004
وزارة الداخلية
العنوان: شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
مكتب شئون أمن الدولة
7941103/7960890
وزارة الخارجية
العنوان: ماسبيرو، القاهرة
تليفون: 25749820
فاكس: 25748822