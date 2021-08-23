أرقام تهمك.. جهات سيادية

يبحث الكثير من المواطنين عن أرقام التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية، حيث توفر الدولة وسائل تواصل مختلفة مع جميع الجهات للتواصل مع المواطنين.

وتنشر "الدستور" أرقام جميع الوزارات والجهات السيادية، فى إطار تقديم أفضل خدمة لمتابعيها.

جهات سيادية

رئيس الجمهورية

23901998/02

رئيس الوزراء

22355628/02

رئاسة مجلس الوزراء

العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة

تليفون: 27935000

الفاكس: 27958048

وزارة الدفاع والانتاج الحربى

العنوان: 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة

تليفون: 22602566

فاكس: 22906004

وزارة الداخلية

العنوان: شارع الشيخ ريحان، القاهرة

تليفون: 27957500

فاكس: 25792031

مكتب شئون أمن الدولة

7941103/7960890

وزارة الخارجية

العنوان: ماسبيرو، القاهرة

تليفون: 25749820

فاكس: 25748822