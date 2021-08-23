الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«ميكس غريب».. حفل روبي والكينج في الساحل يُثير دهشة جمهور السوشيال ميديا

محمد منير
محمد منير

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن إحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي يجمع الكينج محمد منير وروبي، الخميس المقبل، على المسرح الروماني بقرية مارينا 2 بالساحل الشمالي.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع الإعلان أن الكينج وروبي سيجتمعان في حفل واحد بالساحل، حيث علق معاذ محمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: “بجد❤️❤️اتبسطت جدا بالخبر دا”، وكتبت منى محمد، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع “فيسبوك”: “ميكس غريب وجديد و هيعملوا عظمة”. 


وكتبت منى عادل عبد الرحمن:"براڤو يا كينج ميكس حلو اوى و إن شاء الله حفله جامده و ننبسط"، فيما علق عيد علي، من جمهور الفنان محمد منير، قائلًا:"الميكس غريب جدآ". وقال أميرة حسن، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"هتبقى حفلة عظمة قوي".


وطرح الكينج محمد منير أحدث أغانيه بعنوان الباقى من أصحابى على موقع  "يوتيوب" ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

كان الكينج محمد منير، نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اللي باقي من صحابي»، مؤكدًا طرحها قريبًا، وشوق جمهوره لها.

وتمكن الفنان محمد منير، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته الجديدة “اللى باقى من صحابي”.

يجدر الإشارة إلى أن الأغنية التي طرحها الكينج محمد منير مؤخرًا حققت ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.

حفل غنائي الساحل الشمالى رويي محمد منير الكينج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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