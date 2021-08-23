الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: لقاء مع رئيس القومى للامتحانات للرد على تساؤلات أولياء الأمور

وزير التعليم ورئيس
وزير التعليم ورئيس المركز القومي للإمتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعقد لقاءا مع رئيس المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي للرد على تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم عمل جولة داخل الكونترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الإمتحانات.

 

وطالب الوزير أولياء الأمور بعدم الاستماع لأي أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

 

وأكد الوزير أنه سيتم نشر الفيديو الكامل خلال الـ٤٨ ساعة القادمة.

 

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وائل لطفي

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