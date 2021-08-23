دراسة : الجرعة الثالثة من اللقاح ضد كورونا تقلل بدرجة كبيرة مخاطر الإصابة

أظهرت دراسة نشرت نتائجها وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر"/"بيونتيك" الواقي من فيروس كورونا عززت بدرجة كبيرة الحماية من الإصابة.

وأكدت الدراسة، التي نشرت بياناتها في اجتماع لجنة خبراء بالوزارة يوم الخميس ونشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، دون عرض كامل للتفاصيل، أن الجرعة الثالثة تزيد بشكل ملموس الحماية من عدوى "كوفيد-19" والمرض الشديد بين الأفراد في سن الستين وما فوق، مقارنة بأناس حصلوا على الجرعتين فقط.

و قال مسؤولون بالوزارة إن الحماية من الإصابة بالفيروس للأفراد في سن الستين وما فوق بعد الحصول على الجرعة الثالثة كانت أعلى أربعة أمثال من نسبة الحماية بعد الحصول على الجرعتين.

ومنحت الجرعة الثالثة حماية أكبر بواقع خمس إلى ست مرات فيما يخص الأعراض الشديدة للإصابة بالفيروس ودخول المستشفى.

وتتفق النتائج مع إحصاءات منفصلة نشرتها شركة "مكابي" الإسرائيلية للرعاية الصحية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة منظمات تقدم التطعيم.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.