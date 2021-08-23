الاستشارى الوطنى الصومالى يصدر عدة إجراءات حول العملية الانتخابية

أصدر المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين، في ختام أعماله جملة من الإجراءات حول العملية الانتخابية في البلاد، بحضور رؤساء الولايات الأعضاء ومحافظ إقليم بنادر.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن الإجراءات تتألف من سبعة بنود، تتمثل في إجراءات تعزيز الشفافية الانتخابية، وإجراءات الإدارة المالية الانتخابية، وإجراءات اختيار المندوبين الناخبين، وإجراءات أمن الانتخابات، وإجراءات حماية حصة المرأة في التمثيل السياسي، وإجراءات العملية الانتخابية النيابية بالنسبة لإدارة أرض الصومال، وأنشطة المستشارين الفنيين للمجلس الاستشاري الوطني.

وفي النهاية، قرر المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، تماشيا مع اتفاقية 27 مايو، تشكيل لجنة أمنية انتخابية مؤلفة من 10 أعضاء من الإدارة وقوات الشرطة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الصومالية، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 16 ألفًا و535 حالة.



وقالت وزيرة الصحة الصومالية الدكتور فوزية أبيكر نور- في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس- إن 41 حالة قد تماثلت للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 8010 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 891 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.