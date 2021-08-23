تكريم الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال

كرّم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، عددًا من الأسرى المحررين من محافظة جنين، ممن أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو بكر: "إن الأسرى المحررين هم رأس مال حقيقي في بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، ونقدر هذه العزيمة والإصرار على مواصلة النضال والتضحية، من خلال الانخراط في هذه المؤسسات، واستغلال الخبرات والطاقات وتكريسها لخدمة فلسطين وشعبها".



وأوضح أن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هي البيت الرسمي والجامع لكل أسرانا ومحررينا"، وأن "حقوقهم وخدمتهم واجبة في كل الظروف والأوقات، والعمل في هذه المؤسسة مبني على قناعاتنا بخدمة هذه الشريحة وما تمثل من أسر وعائلات".



وأشار "أبو بكر" إلى أن "الجهود يجب أن تتوحد وتتركز اليوم لنصرة الأسرى وفضح ممارسات إدارة السجون وحكومة الاحتلال بحقهم، تحديداً الجرائم المتعلقة بالأسرى المرضى والأسيرات والأطفال وكبار السن والمضربين، وسياسة الاعتقال الإداري بمجملها".



والأسرى المحررون الذين تم تكريمهم جميعهم أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وهم: عصام أبو السباع وعمر الشريف وأمضيا 19 عاماً، ومجدي أبو الوفا وعلي القيسي وأيسر الأطرش وأمضوا 18 عاماً، وربيع السعدي أمضى 17 عاماً، وفراس مصلح أمضى 15 عاماً.

و علي صعيد آخر ، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزيرة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الخمس سجلت في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ.



وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأوضحت الوزيرة أن هناك 31 مصابًا بفيروس كورونا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضًا، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.



وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ إجمالي عددهم في الضفة الغربية وقطاع غزة 698 ألفًا و305 بينهم 436 ألفًا و962 تلقوا جرعتين.