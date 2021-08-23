السودان: البرهان يؤكد ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الحية من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية.

و شدد رئيس مجلس السيادة، لدى لقائه مع اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، على ضرورة توحيد الرؤى بين مكونات الشعب السوداني لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.



و أوضح مقرر اللجنة الفنية لإصلاح قوى "الحرية والتغيير" عادل مفتي، في تصريح عقب اللقاء، أن اللقاء تناول المشاكل السياسية التي نجمت عنها المشاكل الاقتصادية و الأمنية في السودان بجانب تعطيل تشكيل المجلس التشريعي و تعيين الولاة المدنيين.



و قال إن "كل هذه المشاكل تسببت فيها قوى "الحرية و التغيير" التي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية".



و أضاف أن رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء على أن الاولوية في المرحلة الحالية تكمن في قضايا التحول الديمقراطي و تشكيل مفوضية الانتخابات.



و أشار مفتي إلى أن اللجنة تمد أياديها بيضاء للمجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير من أجل الجلوس مع كافة مكونات الثورة بغرض وحدة قوى الحرية و التغيير.



و دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إلى مراجعة آلية تنفيذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" باعتبار أنها لم تشمل كل المكونات السياسية و الاجتماعية في السودان.



و قال إن قوى الحرية والتغيير غير ممثلة في هذه الآلية، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة استمع إلى هذه الرؤى التي طرحتها اللجنة ووعد بمناقشتها في اجتماع مجلس الشركاء.



و أضاف مفتي أن الشعب السوداني صبر كثيرا، داعيا إلى وحدة حقيقية لإصلاح الفترة الانتقالية و تحقيق التحول الديمقراطي.



وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بدون تسجيل أي وفيات خلال الـ(24) ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة- في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أمس- أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 37 ألفًا و640 حالة، بينها 2822 وفاة، و31 ألفًا و593 متعافى.



وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.