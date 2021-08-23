وفاة والدة الصقر أحمد حسن

أعلن كابتن منتخب مصر الأسبق اللاعب أحمد حسن، عن وفاة والدته بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

ونشر الصقر أحمد حسن، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه": أنا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها.. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الاعلي من الجنه و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة".