الريال السعودى يواصل استقراره اليوم الإثنين 23 أغسطس

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، استعدادًا لبدء التداول، الإثنين، 23 أغسطس حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.15 جنيه للبيع.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم متراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي في ظل انخفاض شبه للقطاعات القيادية وانخفاض بحركة التداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعًا بنسبة 1.12% فاقداً 125.09 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 11,076.55 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 5.147 مليار ريال، مقابل 6.852 مليار ريال ومن خلال 150.359 مليون سهم مقابل 196.936 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وعلى مستوى أداء القطاعات تراجع أداء 17 قطاعًا تصدّرهم "البنوك" بنسبة 1.79%، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، كما تراجع قطاع "الطاقة" بنسبة 0.25%.

مناسك العمرة

وأعلنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، في المدينة المنورة، فى المملكة العربية السعودية، أنه قد تم إنهاء إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، من أدل أداء مناسك العمرة.

وكشفت انه تم إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمعتمرين، حسب الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، عن طريق استخدام أحدث الأجهزة التقنية.