الاتحاد الأوروبى: ليبيا تحصلت على 240 ألف جرعة من لقاح كورونا

ذكر الاتحاد الأوروبي أن ليبيا تحصلت على أكثر من (240) ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دول أعضاء الاتحاد.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية، تبرعت مالطا بأكثر من (40) ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، بينما تبرعت اليونان بـ(200) ألف جرعة من نفس اللقاح، لتعزيز الاستجابة الصحية لوباء (كوفيد-19) في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن ليبيا - التي تضطلع حاليًّا بإطلاق حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) - تلقت حتى نهاية يوليو 2021، أكثر من (1.3) مليون جرعة من اللقاحات من مصادر مختلفة، ووصل عدد المتلقين للقاح حتى الآن إلى أكثر من نصف مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.